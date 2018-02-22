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Uyurgezer öğrenci gece okula girdi, dersler iptal oldu

ABD'de gece girdiği okulda mahsur kalan uyurgezer öğrenci, derslerin iptal edilmesine neden oldu.

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Uyurgezer öğrenci gece okula girdi, dersler iptal oldu

Pennsylvania eyalet polisi, çarşamba gecesi yerel saatle 02.30'da Hempfield'de bir 7'nci sınıf öğrencisinin, Wendover Ortaokulunda mahsur kaldığı için 911'i aradığını açıkladı.

Olay yerine giden ekipler, uyurgezer olduğunu ve uyandığında kendisini okulun içinde bulunduğunu söyleyen çocuğu binadan çıkarırken, Hempfield Bölgesi Okul İdaresi ise olay üzerine çarşamba günkü dersleri güvenlik endişesiyle iptal etti.

Polis, uyurgezer öğrencinin okula pencereden girdiğini ve yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıkta oturduğunu da bildirdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: abd, uyurgezerlik
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