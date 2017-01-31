Üst düzey İtalyan yöneticiye hapis

İtalya’nın savunma, uzay, havacılık, güvenlik alanlarındaki önemli ağır sanayi ve teknoloji firması Leonardo-Finmeccanica’nın başındaki isim Mauro Moretti, İtalyan Devlet Demiryolları Genel Direktörlüğü (FSI) döneminde yaşanan kazadaki sorumluluğundan ötürü 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin batısındaki Viareggio kentinde 29 Haziran 2009’da, LPG yüklü bir trenin raydan çıkıp, çevredeki evlere ve diğer trenlere çarpması sonucu yaşanan ve 32 kişinin yaşamına mal olan kazaya ilişkin 7 yıl 7 aydır süren davada karar açıklandı.

İtalyan kamuoyunda "Viareggio katliamı" olarak bilinen kazaya yönelik davanın son duruşmasında en çok dikkati çeken husus 2006 ile 2014 yıllarında 8 yıl devlet demiryollarında genel direktörlük yapan, Mayıs 2014’ten bu yana ise Leonardo-Finmeccanica’nın başında bulunan Moretti’ye verilen ceza oldu.

Mahkeme, kazadaki sorumluluğundan ötürü 63 yaşındaki Moretti’yi 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mauro Moretti ile aynı kapsamda suçlanan Ulusal Demiryolu Ağı Direktörü Michele Mario Elia'ya da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşmayı takip eden kurbanların yakınları, üst düzey yöneticilere verilen cezaları alkışladı.

Kazaya ilişkin davaya bakan Lucca Cumhuriyet Savcılığı, geçen eylül ayında sunduğu mütalaasında birden fazla kişinin yaralanması, yangına sebebiyet verme ve ihmal suçlamalarını yönelttiği Moretti, Ulusal Demiryolu Ağı Direktörü Michele Mario Elia, Trenitalia’nın yük ve kargo bölümü sorumluları ile toplam 32 kişi için farklı sürelerde hapis ve para cezası talep etmişti. Savcılık, Moretti için 16 yıl, Elia için ise 15 yıl hapis cezası istemişti.