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Buradasınız : » » Üsküp'te 'otobüslü Kudüs protestosu'

Üsküp'te 'otobüslü Kudüs protestosu'

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir kişi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki olarak otobüsünün ön kısmına Filistin bayrağı ile "Kudüs" yazısı astı.

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Üsküpte otobüslü Kudüs protestosu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan özel halk otobüsü sahibi ve şoförü Enver Ameti yaptığı açıklamada, otobüsün önündeki Filistin bayrağı ve "Kudüs" yazısını Filistin’deki kardeşlerine destek amacıyla astığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a söylediği “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir” sözünü hatırlatan Amedi, “Orası yalnız değil.” dedi.

Yolculardan bazılarının otobüsteki "Kudüs" yazısını gördüğünde farklı şekillerde tepki verdiğini söyleyen Ameti, "İsmi bilen var, bilmeyen var. Makedonya'da farklı etnik yapılar var. Soruyorlar ‘Kudüs’ ne demek diye. Ben de anlatıyorum, bizim oradaki Müslüman kardeşlerimiz neler çekiyor. Abluka altında olan Gazze’deki kardeşlerimize yapılanlar görüyoruz haberlerden.” şeklinde konuştu.

Ameti, Filistinliler ile ilgili haberleri izledikçe üzüldüklerini aktardı.

Filistin halkına özgürlük istediklerini belirten Ameti, “Abluka kalksın. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa bizim hissemizdir. Allah orada inşallah namaz kılmayı nasip eder.” ifadelerini kullandı.

Ameti, yolcuların otobüsün önünde durarak fotoğraf çektirdiğini aktardı.

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