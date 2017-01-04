Üsküplü hamallardan ekmek parası için mücadele

Günün çoğunluğunu Üsküp'te yer alan Eski Türk Çarşısı'nda demir iskelet ve tahtadan el arabalarıyla çalışarak geçiren her yaştan hamallar ihtiyaç sahibi esnaf ve halkın yardımına koşuyor.

Yıllardır bu işle geçimlerini sağlayan hamallar, kazançlarının eskiye nazaran azaldığını söylese de yine de en fazla Eski Türk Çarşısı'nda iş bulabildiklerini anlattı.

18 yıldır hamallık yapan 56 yaşındaki Zekir Loki, yaptığı açıklamada, 70 avroya satın aldığı el arabasıyla günde 10 saat çalışarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

El arabasına "hayatım" diyen Loki, ailesindeki tek çalışan olduğunu belirterek, "Bu arabayla demirden mallara kadar birçok şey taşıyorum. Günde 300 ila 400 denar (5 ila 7 avro) kazanabiliyorum. Eski otobüs istasyonu buradayken daha fazla kazanıyorduk. Çarşıdaki esnafa ve vatandaşlara hizmet ediyorduk." diye konuştu.

Arabasına gözü gibi bakıyor

"Gözü gibi baktığı" arabasının çoğu zaman çarşının taşlı yolları nedeniyle tekerleklerinin bozulduğunu anlatan Loki, kendisini ve ailesini ayakta tutan tek şeyin arabası olduğunu vurguladı.

Loki, "Daha önce fiziksel işlerde çalışıyordum. O iş bitti ve bu arabayı almaya karar verdim. Bununla bir lokma ekmek kazanıyoruz. Çocuklarımın çalışacağı bir yer yok. Bende mecburen bir şeyler yapmalıyım. Tüm vücudum ağrıyor. 18 yıldır bu arabayla çalışıyorum. Başka çarem de yok." ifadesini kullandı.