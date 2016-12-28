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Uruguaylı diktatör Gregorio Alvarez hayatını kaybetti

Uruguay'ın eski diktatörü General Gregorio Alvarez, 91 yaşında öldü.

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Uruguaylı diktatör Gregorio Alvarez hayatını kaybetti

Hava Kuvvetleri Merkez Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hapishanede olan Alvarez'in 14 Aralık'ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede 1973'te yapılan darbede yer alan Alvarez, 1978'de Genelkurmay Başkanı olmuştu. 1981'de Devlet Başkanlığı görevine gelen Alvarez, 1984'te yönetimi sivil bir hükümete devretmeyi kabul etmişti.

Askeri rejim sırasında insanlık suçu işlemekten hakkında açılan dava çerçevesinde 2007 yılında tutuklanarak cezaevine konulan eski diktatör Alvarez, 2009 yılında 37 siyasi mahkumun Buenos Aires'ten Montevideo'ya kaçak yollardan getirilmeleri ve öldürülmelerine yardımcı olmak suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmişti. AA

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