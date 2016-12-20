Ürdünlü gazeteci-yazar Hattar'ın katil zanlısına idam cezası

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Ziyad el-Udvan'a dayandırdığı habere göre, davanın bugünkü duruşmasında Hattar'ı öldürmekten suçlu bulunan İsmail hakkında idam kararı verildi.

Haberde, idam cezasına çarptırılan İsmail'in, "ölüme yol açan terör eylemi gerçekleştirme, kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı aktarıldı.

Mahkemenin ayrıca İsmail'e silah satan ve bunun için aracılık yapan iki kişiye de birer yıl hapis cezası verdiği kaydedildi. Devlet Güvenlik Mahkemesi kararlarına karşı temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

Ürdünlü gazeteci-yazar Nahid Hattar, eylül ayının sonunda başkent Amman'daki Adalet Sarayı'nın önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada İslami değerlere ve Allah'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Hattar, suikastın gerçekleştiği gün duruşma için adliyeye gelmişti. AA