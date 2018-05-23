Ürdün'den İsrail'in Gazze katliamının soruşturulması çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Safedi, görüşmede İsrail'in Gazze katliamı konusunda acilen uluslararası soruşturmaya başlanmasının zaruri olduğunu belirtti.

Bakan Safedi, uluslararası toplumun Filistinlilerin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurması ve İsrail işgalini sonlandırmak için harekete geçmesi konusundaki ümitlerinin giderek yok olmasının yol açacağı olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.

İkilinin, iki devletli çözüm yolunda ilerlemek ve barış çabalarını canlandırmak için uluslararası çabaların birleştirilmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.

Görüşme sırasında Mladenov, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'ye BM'nin, Gazze'deki sıkıntıların çözümü ve Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için sarf ettiği çabalar konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA