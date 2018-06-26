Ürdün'den Filistin-İsrail sorununa "iki devletli çözüm" vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'de Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin-İsrail sorununa değindi.

Bölgede barışa, istikrara ulaşılması ve Filistin-İsrail sorununun sona ermesinin yolunun iki devletli çözümden geçtiğini belirten Ürdün Kralı, taraflar arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabaların artırılmasının yanı sıra daimi ve adil bir barış sağlanması çağrısı yaptı.

Trump ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ortadoğu'da barış planıyla ilgili büyük ilerleme katettiğini anlattı. Trump söz konusu ilerlemenin, "İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmaya son verilmesiyle" başladığını kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, son bir hafta içinde Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA