Ürdün’deki Zaatari mülteci kampının gazeteci gençleri kendi dergilerini çıkartıyor

Ürdün’deki Zaatari mülteci kampında Suriyeli 150 genç gazeteci yetişiyor.

Kampta yaşayan bu gençlerin kimi muhabirlik yapıyor, kimi fotoğraf çekiyor.

Savaştan kaçarak Ürdün’e göç eden Suriyeliler için Temmuz 2012’de kurulan Zaatari mülteci kampı, o günden bu yana dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin yaptığı haberlerle uluslararası medyada kendini gösteriyor.

Kampın sesi ‘The Road’ Dergisi

2014 yılının Mayıs ayından itibaren ise kampın sesini, kendi dergisi olan “The Road” (Yol) duyuruyor.

Zaatari kampının sayıları giderek artan genç mülteci gazeteci ve fotoğrafçıları da bu dergi ile hem öğreniyor hem deneyim kazanıyor.

Aylık çıkartılan dergi, kamptaki Suriyelilerin sesi olmakla beraber bünyesine eklediği görsel hikaye anlatımı ve kısa belgesel yapımları ile mültecilerin hayatını da dünyayla paylaşıyor.

Japon Acil Yardım Kurumu (JEN) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle kurulan ‘The Road’ dergisinin gönüllü çalışanları, profesyonel gazeteciler tarafından gazeteciliğe dair her türlü konuda uygulamalı dersler aldı.

“Dergi, mülteciler tarafından, mülteciler için hazırlanıyor.”

Hem Arapça hem İngilizce olarak iki farklı dilde basılan dergi mülteciler tarafından yine mülteciler için hazırlanıyor.

‘The Road’un editörü Hada Sarhan, bugüne kadar kampta her ay ücretsiz olarak dağıtılan derginin Arapça dilinde 20 bin tane basıldığını söyleyerek İngilizce basımların ise kampta çalışan çeşitli yardım organizasyonu çalışanlarına dağıtıldığını belirtti.

Zaatari kampında üretilen tek yayın olan ‘The Road’ Dergisi’nin popülerliği her geçen gün artıyor.

Kaynak: AP

