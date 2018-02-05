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Buradasınız : » » Ürdün'de "zam karşıtı" gösteri

Ürdün'de "zam karşıtı" gösteri

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen "zam karşıtı" gösterilere polis müdahale etti.

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Ürdünde &quot;zam karşıtı&quot; gösteri

Ürdün'ün başkenti Amman'ın batısındaki Es-Salt kentinde akşam saatlerinde halk, hükümetin aldığı zam kararlarına tepki amacıyla bir araya geldi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere müdahale edildi. Gösteriler ve müdahaleyle ilgili ayrıntılı bilgi ise verilmedi.

Milletvekili Cemal Kammu, yaşananların katma değer vergisindeki artış ve ekmeğe uygulanan sübvansiyonun kaldırılmasına verilen doğrudan bir tepki olduğunu söyledi.

Gösterileri başından itibaren takip ettiğini ifade eden Kammu, halkın yaşadığı sıkıntıları ifade ettiğini ve kendilerine zulmedildiğini hissettiklerini kaydederek, bu tür gösterilerde kasıtlı ya da kasıtsız şiddet eylemlerinin yaşanmasının tabii olduğunu vurguladı.

Ürdün'de geçen ay akaryakıt ve katma değer vergilerine yapılan zamların yanı sıra ekmeğe uygulanan sübvansiyonun kaldırılması halkta hükümete karşı muhalefet algısını güçlendirmişti.

Mulki hükümeti, 2018 bütçesindeki 1,75 milyar dolarlık açığı vergi zamlarıyla kapatmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, zam karşıtı gösteri, protesto, polis
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