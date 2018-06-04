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Ürdün'de vergi yasası protestoları 5. gününde

Ürdün'de tartışmalı vergi yasası protestoları beş gündür devam ediyor.

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Ürdünde vergi yasası protestoları 5. gününde

Ürdün'ün başkent Amman ve çeşitli kentlerde, hükümetin onayladığı gelir vergisi yasasına karşı bugün de protestolar yapıldı.

Amman'da yüzlerce kişi Bakanlar Kurulu binası önünde toplandı.

Güvenlik güçlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Eylemde Hani el-Mulki hükümetinin azledilmesi ve parlamentonun feshedilmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta tartışmalı vergi yasasını onaylamış ve yasa onaylanması için parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk edilmişti.

Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor.

Kraliyet kararnamesi çıkması için daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.

Ülkede IMF'nin diktesi olarak görülen gelir vergisi kanun tasarısının onaylanmasını birçok kesim tepkiyle karşıladı.

Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası için hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, Amman, vergi protesto
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