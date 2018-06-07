Ürdün'de protestolar sonuç verdi

Ürdün'de gelir vergisi yasa tasarısı halkı sokağa döktü, protestolara neden oldu.

Tepkiler dinmeyince yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer er-Rezzaz, Meclis Başkanı ve milletvekilleriyle görüştü.

Tasarı geri çekiliyor

Rezzaz, görüşmelerin ardından başkent Amman'da basın toplantısı yaptı.

Tasarının gelecek hafta yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan çekileceğini söyledi. Ayrıca meslek sendikalarıyla da görüşecek.

Protestoculara "sokaklardan çekilin" çağrısı

Ömer er-Rezzaz, kararın ardından protestoculara çağrı yaparak, sokaklarda bulunma ihtiyacının ortadan kalktığını söyledi.

Haziran maaşları ödenecek

Rezzaz, zor bir durumdan geçtiklerini ancak bunun işlerin kötü olduğu anlamı taşımadığını ve bayramdan önce haziran maaşlarını ödeyeceklerinden bahsetti.

"Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla gerçek bir diyaloğa ihtiyacımız var. Hükümet kapıları kilitli bir kale değildir."

Ürdün'de neler oluyor?

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta vergi yasasını onayladı. Ürdün sokakları bir haftadan uzun süredir tasarıya karşı geniş çaplı protestolara sahne oldu.

Hükümet 100 milyon dinarı hedefledi

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını mayıs ayının sonunda Temsilciler Meclisi'ne sevk etti.

IMF krizi alevlendirdi

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarıyı birçok kesim tepkiyle karşıladı, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler yapılmıştı.

Protestolar Başbakanı devirdi

Başbakan Hani el-Mulki, yoğun protestolar üzerine pazartesi günü istifa etti, ancak ülkedeki gösteriler durulmadı.

Sokaklar hala hareketli

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mulki'nin istifasının ardından kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA