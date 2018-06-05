Ürdün'de hükümeti kurma görevi Rezzaz'a verildi

Ürdün'de binlerce kişi akaryakıt ve temel tüketim maddelerine gelen son zamları ve vergiler için planlanan artışı protesto etti.

6 gündür süren gösterilerde zaman zaman da göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Tepkiler git gide büyüdü ve Kral 2. Abdullah, Başbakan Hani el-Mulki'den istifasını istedi.

Yeni Başbakan reform yanlısı

Onun yerine de Eğitim Bakanı Ömer Razzaz'ı getirdi. Daha önce Dünya Bankası'nda çalışan Razzaz, reform yanlısı olarak biliniyor.

Kral Abdullah, yeni hükümetin protestolara neden olan vergi sistemini gözden geçirmesini istedi. Ancak Mulki'nin istifası gösterileri durdurmaya yetmedi.

Halk devam ediyor, sendikalar grevi erteledi

Protestolar, başkent Amman'daki Başbakanlık binası çevresinde devam etti.

Sendikalar ise Çarşamba günü planlanan genel grevin, yeni hükümet programı açıklanana kadar askıya alındığını açıkladı.

Ürdün'de neler oluyor?

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta tartışmalı vergi yasasını onaylamış ve yasa onaylanması için parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk edildi.

Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor.

Halkın IMF'ye isyanı

Kraliyet kararnamesi çıkması için daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dayatması olarak görülün vergi tasarısı bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kral Abdullah ortamı sakinleştirmeye çağırıyor

Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA