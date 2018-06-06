Ürdün'de göstericiler meclisin de feshini istiyor

Ürdün'de gelir vergisi yasa tasarısının iptali istemiyle başlayan gösteriler başkent Amman dahil diğer kentlerde devam ediyor.

Başbakanı deviren protestolar devam ediyor

Tepkiler yüzünden istifa eden Başbakan Hani el-Mulki'nin yerine, Eğitim Bakanı Ömer Razzaz'ın getirilmesi sokaklardaki gerilimi dindirmedi.

Amman'daki meslek sendikaları merkezi önünde düzenlenen gösterilerde protestocular, parlamentonun feshedilmesi çağrı yaptı.

"Bizi aç bırakıp, yediniz bitirdiniz"

Protestocular, gösterilerde "Yüzlerin değişimine hayır, ekonomik politikaların değişimine evet", "Peş peşe hükümetlerle bizi aç bırakıp yediniz bitirdiniz" yazılı pankartlar taşıdı.

"Parlamento düşsün", "Ulusal hükümet istiyoruz", "Zeyd ve Ali'nin oyuyla, IMF'nin yönetimi düşsün artık" gibi sloganlar atıldı.

Yeni Başbakan adayını da istemiyorlar

Kalabalığa seslenen Meslek Sendikaları Başkanı Ali Abus, yeni hükümete sıkıntı yaratan gelir vergisi yasa tasarısı için fırsat vermeye karar verdiklerini söyledi.

Protestocular, Abus'un bu sözlerine itirazların yükselmesi üzerine yeni başbakan adayını da istemediklerini söyledi.

Olağanüstü oturum çağrısı

"Mulki'yi istemeyiz, Rezzaz'ı da istemeyiz, Ulusal Kurtuluş Hükümeti isteriz" şeklinde sloganlar atmaya başladı.

Abus, bunun üzerine bulunduğu yerden inerek, parlamentodan göstericilerin isteklerini görüşmek üzere olağanüstü oturum düzenlemesini istedi.

Tüm kesimlerle diyalog sözü

Kral 2. Abdullah'ın hükümeti kurmakla görevlendirdirdiği Rezzaz, Twitter hesabından tüm kesimlere çağrı yaptı.

"Herkesi tatmin eden adil bir vergi sistemine ulaşmak için tüm kesimlerle diyalog kurmayı ve birlikte çalışmayı taahhüt ediyorum."

Ömer er-Rezzaz, hükümet ve vatandaşlar arasında hak ve yükümlülükler üzerine kurulu toplumsal sözleşmeye dayalı ilişkiler kurulmasını amaçlıyor.

Ürdün'de neler oluyor?

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta tartışmalı vergi yasasını onaylamış ve yasa onaylanması için parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk edildi.

Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor.

Halkın IMF'ye isyanı

Kraliyet kararnamesi çıkması için daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dayatması olarak görülün vergi tasarısı bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kral Abdullah ortamı sakinleştirmeye çağırıyor

Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapılmıştı.

Kaynak: AA