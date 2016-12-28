Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.547
    Euro: 3.69
  • BIST: 77120.63
    Altın: 129.955

Kapat
Buradasınız : » » Ürdün'de 5 kişiye idam cezası

Ürdün'de 5 kişiye idam cezası

Ürdün'de "silahlı terör örgütüyle bağlantılı olmak" suçlamasıyla yargılanan 5 kişiye idam cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ürdünde 5 kişiye idam cezası
Ürdün'de "silahlı terör örgütüyle bağlantılı olmak" suçlamasıyla yargılanan 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.
 
Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Mahkemesi, "İrbid kentindeki terör hücresi" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 kişi hakkında idam, 15 kişi hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.
 
İrbid kentinde mart ayı başında güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 yüzbaşının hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. AA
 
Etiketler: Ürdün, idam cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER