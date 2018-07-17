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Ürdün'de 15 Temmuz sergisi açıldı

Ürdün'de, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sergi açıldı.

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Ürdünde 15 Temmuz sergisi açıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'da, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye'de Demokrasi Zaferi" temalı fotoğraf sergisinin açılışına ülkede eğitim gören Türk öğrencilerin yanı sıra Ürdünlü dernek temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, sergiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karagöz, sergide yer verilen ve AA foto muhabirleri tarafından çekilen 57 fotoğrafın, darbe girişiminin en önemli karelerini yansıttığını söyledi.

"Türkiye emin adımlarla yoluna ilerliyorsa 15 Temmuz şehitlerinin sayesinde olmuştur"

Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu ise Türkiye'nin, 2023 hedefini gerçekleştirmek için daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti.

"Ülkemiz emin adımlarla geleceğe doğru ilerliyorsa bu, 15 Temmuz şehitlerinin sayesinde olmuştur." diyen Eroğlu, sergideki fotoğraflarla Türk halkının 15 Temmuz'da yaşadıklarını Ürdünlülere yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Eroğlu, Türkiye'de yaşananların başka ülkelerde de olabileceğini anlatarak, bu bağlamda söz konusu darbe girişiminden ders çıkarılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, 15 Temmuz darbe girişimi
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