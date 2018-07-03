Ürdün ve Rusya'dan Suriye krizi toplantısı

Salı günü Lavrov'la görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceğini söyleyen Ayman Safadi, "Lavrov ile yapacağımız görüşme sonucunda daha fazla 'ortak anlayışın' ortaya çıkacağını düşünüyorum. Görüşme, Suriye'deki bu yıkımı önlememize ve krizin önüne geçecek adımlar atmamıza olanacak sağlayacak" dedi.

Şam ve Moskova ile açılan kanallar üzerinden görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Safadi, Suriye'deki yıkımı durdurmanın ve daha fazla kan dökülmesini engellemenin tek yolunun en kısa sürede bir ateşkese ulaşmak olduğunu açıkladı.

Binlerce insan yerinden edildi

20 Haziran’da Rusya destekli Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam’ın güneyinde bulunan Dera’da başlattıkları hava ve kara operasyonları sonrasında binlerce kişi, Ürdün sınırına veya İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne gitmek zorunda kaldı.

Bölgeyi terk eden sayısı 270 bini aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü (UNHCR) Muhammad Hawari, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin 20 Haziran’dan bu yana sürdürdüğü yoğun hava ve kara operasyonları sonrasında Dera bölgesini terk edenlerin sayısının 270 bin kişiyi aştığını söylemişti.

Ürdün, mültecilerin akınına artık izin veremeyeceğini açıklayarak sınırlarını kapatmıştı.

İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki çatışmalarda 123 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AP, Reuters, AA