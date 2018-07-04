Ürdün, Suriyeli sığınmacılar için sınır kapısı sayısını üçe yükseltiyor

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumana Ganimat, Suriye'nin Dera bölgesindeki saldırılardan kaçan Suriyeli sığınmacılara geçen cumartesi gününden bu yana yalnızca bir sınır kapısından hizmet verildiğini hatırlattı.

İnsani yardım konusundaki yoğun ihtiyaç dolayısıyla bugün iki sınır kapısının daha açılacağını ve üç kapıdan hizmet verilmeye başlanacağı belirten Ganimat, söz konusu sınır kapılarının isimlerini paylaşmadı.

Dera saldırılarından kaçıp Ürdün'e sığınan Suriyeliler 300 bini buldu

Suriye'de rejimin Dera'daki saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 270 bin ila 330 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Dera'da 100'den fazla insan yaşamını yitirdi

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana 100'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA