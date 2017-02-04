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Ürdün, Suriye'de DEAŞ hedeflerini vurdu

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin bombalandığını duyurdu.

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Ürdün, Suriyede DEAŞ hedeflerini vurdu

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin bombalandığını duyurdu.

Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, Ürdün'e ait uçaklar, Suriye'nin güneyinde DEAŞ'a ait farklı hedefleri bombaladı. Bombalanan yerler arasında önceden Suriye ordusuna ait olan ve DEAŞ tarafından işgal edilen askeri bir mevzi ile mühimmat depoları ve örgüte ait kışlaların yer aldığı, saldırı sırasında çok sayıda militanın da öldüğü ve yaralandığı belirtildi ancak sayıyla ilgili bilgi verilmedi.

Haberde, havadan yapılan operasyonların DEAŞ hücrelerini yok etme amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, geçen aralık ayında Kerak kentinde meydana gelen ve 7'si emniyet mensubu 14 kişinin öldüğü saldırıları üstlenmişti.

Ürdün, uluslararası koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriye ve Irak'ta örgüte yönelik hava saldırıları düzenliyor. AA

Etiketler: Ürdün, suriye, DEAŞ, Ürdün ordusu, hedef, Irak
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