  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ürdün Kralı'na 'Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik' ödülü

Ürdün Kralı'na 'Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik' ödülü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ürdün Kralı 2. Abdullah’a "Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülünü takdim etti.

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Ürdün Kralına Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik ödülü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ürdün Kralı 2. Abdullah Bin Hüseyin’e nükleer silahsızlanma alanında yaptığı çalışmalarından dolayı "Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülünü takdim etti.

Resmi ziyaret için Kazakistan'da bulunan Kral 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İki lider, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ürdün'ün Yakındoğu bölgesinde barış ve güvenin sağlanmasına yaptığı katkının önemini vurguladı.

Nazarbayev, Kazakistan’ın da bağımsızlığının ilk yılında nükleer deneme sahası Semipalatinsk’i kapatarak nükleer silahtan vazgeçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kral 2. Abdullah'ın bölgede yürüttüğü barışçıl faaliyetlerinin önemine dikkati çekti. 

Kral Abdullah da Nazarbayev’e teşekkür ederek iki ülke arasında güvene dayalı ilişkilerin kurulduğunu ve uluslararası çatışmaların çözümünde Nazarbayev'in önemli rol oynadığını vurguladı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik"
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