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Ürdün Kralı Abdullah ile Putin telefonla görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda, Suriye’nin güneybatısında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından sahadaki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

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Ürdün Kralı Abdullah ile Putin telefonla görüştü

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ABD, Rusya ve Ürdün tarafından Suriye'nin güneybatısında ateşkes anlaşmasının sağlanması başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İki lider görüşmede Suriye krizinde siyasi çözüme Cenevre görüşmeleri yoluyla ulaşmak için uygun ortamın sağlanmasına katkı sağlayacak anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Ürdün hükümeti, ABD, Rusya ve Ürdün tarafından Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini duyurmuştu.

Etiketler: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Kralı Abdullah ile Putin telefonla görüştü
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