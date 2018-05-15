Ürdün Kralı Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kudüs'ü görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik şiddetine ve saldırılarına karşı olduklarını vurguladı.

Uluslararası toplumun, Filistin halkının korunması konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade eden Kral 2. Abdullah, "Kudüs, bölge ile dünyada barış ve istikrarın tesisinin anahtarıdır" dedi.

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarında tehlikeli yansımaları olacağını, Müslümanlar ile Hristiyanların duygularını körükleyeceğini belirten Abdullah, Kudüs meselesinin "iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına götürecek kapsayıcı ve nihai çözüm çerçevesinde ele alınması gerektiğine" değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

Kaynak: AA