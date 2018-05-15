  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.387
    EURO 5.233
  • BIST 102544.15
    ALTIN 184.899
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ürdün Kralı Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kudüs'ü görüştü

Ürdün Kralı Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kudüs'ü görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze sınırındaki gösterilerde yaşananları ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ürdün Kralı Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kudüsü görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik şiddetine ve saldırılarına karşı olduklarını vurguladı.

Uluslararası toplumun, Filistin halkının korunması konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade eden Kral 2. Abdullah, "Kudüs, bölge ile dünyada barış ve istikrarın tesisinin anahtarıdır" dedi.

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarında tehlikeli yansımaları olacağını, Müslümanlar ile Hristiyanların duygularını körükleyeceğini belirten Abdullah, Kudüs meselesinin "iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına götürecek kapsayıcı ve nihai çözüm çerçevesinde ele alınması gerektiğine" değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün Kralı 2. Abdullah, kudüs, fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER