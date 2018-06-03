Ürdün hükümeti vergi yasasını geri çekmeyi reddetti

Ürdün Meclis Başkanı Atıf Teravine, Başbakan Hani el-Mulki ile sendika başkanlarının görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, vergi yasası konusunda diyalog için bir komite kurulacağını söyledi.

Başbakan Mulki de sendikalar konseyi ile görüşmelerin henüz bitmediğini ve tarafların birbirini anlamaya başladığını belirtti.

Meslek Sendikaları Konseyi Başkanı Ali el-Abus ise vergi yasasının geri çekilmesi için başka toplantılara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Halk hükümetin istifasını istiyor"

Öte yandan ülkede protestolar sürüyor. Ürdün'ün başkenti Amman'daki Başbakanlık konutu önünde düzenlenen gösteride, hükümetin istifası istendi.

Başbakanlık binasının bulunduğu bölgede bir araya gelen yüzlerce gösterici, hükümetin istifasını talep ederek, yönetim karşıtı pankartlar açtı.

Göstericiler, "Halk hükümetin istifasını istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Geçen hafta onaylandı

Ürdün meclisi, hükümetin 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA