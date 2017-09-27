Ürdün Hava Yolları, Erbil ve Süleymaniye seferlerini askıya alacak

Ürdün Kraliyet Hava Yolları (Royal Jordanian Airlines), cuma gününden itibaren Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine yönelik seferlerini askıya alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın Irak makamları tarafından Erbil ve Süleymaniye'ye sefer düzenleyen tüm hava yolu şirketlerine gönderilen genelge üzerine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Yolları'nın başkent Amman'dan Erbil'e haftada 10, Süleymaniye'ye ise 3 sefer yaptığı kaydedildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti.

Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti.