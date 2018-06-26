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Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi: Ürdün-Suriye sınırı kapalı kalacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, sınırlarında Suriyeli sığınmacı bulunmadığını ve sınırın kapalı kalacağını belirtti.

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Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi: Ürdün-Suriye sınırı kapalı kalacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu an için Suriye'den Ürdün'e doğru bir göç hareketinin söz konusu olmadığını ve sınırlarında sığınmacı bulunmadığını ifade etti.

Ürdün'ün Suriye'nin güneyi konusundaki temaslarıyla akan kanın durmasını, siyasi çözümün desteklenmesini ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım etmeyi hedeflediğini kaydeden Safadi, ülkesinin Suriye'ye açılan sınırının kapalı kalacağını aktardı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) insanların güvenliğini Suriye içinde sağlayabileceğine işaret eden Safadi, ellerinden geldiği kadar sığınmacılara yardım ettiklerini ancak ülkesinin çıkarlarını ve güvenliğini de dikkate aldıklarını kaydetti.

BM'den dün yapılan açıklamada Suriye'nin güneyindeki şiddet olayları sebebiyle yaklaşık 45 bin kişinin Ürdün sınırına sığınabileceğinden endişe duyulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: ürdüni suriye, sınır, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi:
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