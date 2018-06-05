Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, mali destek çağrısı yaptı

Ürdün'de Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasına rağmen vergi yasası protestoları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından ülkesinin oldukça zor bir ekonomik süreçten geçtiğini söyledi.

Eymen es-Safedi, halkın büyük sıkıntılar çektiğini de sözlerine ekledi.

نفخر بشعبنا الأردني الذي يمارس حقه الدستوري بكل وعي. الأوضاع الاقتصادية صعبة وشعبنا يعاني وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بدعم الأردن الذي يتحمل أعباء اللجوء عن المجتمع الدولي والمنطقة. مقابلة مع @CNN https://t.co/Q9Hf2pkIo6 — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 4 Haziran 2018

Son dönemde Suriyeli sığınmacıların Ürdün ekonomisine ağır yük getirdiğini söyleyen Safedi, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesini ve mali destek sağlamasını talep etti.

Safedi, ülkede günlerdir devam eden gösterilerin tam bir anayasal hak bilinciyle yapıldığını belirterek, "Ürdün halkıyla gurur duyuyorum" dedi.

Protestolar, Başbakan'ın istifasını getirdi

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ancak, IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, dün yoğun protestoların ardından istifa etti, ancak ülkede gösteriler durulmadı.

Kaynak: AA