  • 05 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.619
    EURO 5.408
  • BIST 98543.36
    ALTIN 191.907
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, mali destek çağrısı yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, mali destek çağrısı yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli sığınmacıların ülkesine ağır yük getirdiğini belirterek, uluslararası toplumdan destek istedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, mali destek çağrısı yaptı

Ürdün'de Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasına rağmen vergi yasası protestoları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından ülkesinin oldukça zor bir ekonomik süreçten geçtiğini söyledi.

Eymen es-Safedi, halkın büyük sıkıntılar çektiğini de sözlerine ekledi. 

 




 

 

Son dönemde Suriyeli sığınmacıların Ürdün ekonomisine ağır yük getirdiğini söyleyen Safedi, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesini ve mali destek sağlamasını talep etti.

Safedi, ülkede günlerdir devam eden gösterilerin tam bir anayasal hak bilinciyle yapıldığını belirterek, "Ürdün halkıyla gurur duyuyorum" dedi.

Protestolar, Başbakan'ın istifasını getirdi

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ancak, IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, dün yoğun protestoların ardından istifa etti, ancak ülkede gösteriler durulmadı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, protesto, Eymen es-Safedi, el-Mulki, destek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER