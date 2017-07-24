UNSMIL, Bingazi'de yeniden ofis açacak

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Libya'nın Bingazi kentindeki ofisini yeniden açacağı bildirildi.

Bingazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Abdurrahman el-Abbar ile beraberindeki heyet, Tunus'ta UNSMIL Başkan Vekili Maria do Valle Ribeiro ve UNSMIL Siyasi Danışmanı Muin Şerim ile perşembe ve cuma günleri toplantı düzenledi.

Abbar, toplantılarda Ribeiro ile gelecek dönemde Bingazi'deki UNSMIL ofisinin yeniden açılması konusunda anlaştı ancak zaman belirtilmedi.

Misyona bağlı bir güvenlik ekibi, terör örgütlerinden temizlenen Bingazi'deki durumu yakından incelemek için kenti ziyaret edecek.

Batılı tüm diplomatik misyonlar gibi UNSMIL de ülkenin pek çok kentinde 2014'te savaşın patlak vermesiyle ofisini Tunus'a taşımıştı.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli General Halife Hafter güçlerinin, 5 Temmuz'da Bingazi'nin tamamının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti. AA