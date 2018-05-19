Ünlü Fransız restoranda ırkçı uygulama

Fransa'da ünlülerin uğrak yeri olan lüks bir restoranın Müslüman, Arap ve Afrika kökenli müşterileri kabul etmemek için uyguladığı yöntem, ülkede ırkçılık ve İslamofobi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

BuzzFeed adlı internet haber sitesinde, başkent Paris'in 8. bölgesindeki "L'Avenue" isimli restoranın, Müslüman, Afrikalı ve Arap müşterilere karşı tutumuna yönelik haber tartışma yarattı.

Haberde, restoran yönetiminin Müslüman veya Arapça ismi olan kişilerle Afrikalılardan gelen rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi ve başörtülü kadınlara hizmet verilmemesi için çalışanlara emir vererek sık sık uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Restoranda daha önce çalışan rezervasyon ve müşteri ilişkileri görevlilerinin görüşlerine yer verilen habere göre, Arapça isimlerle yapılan rezervasyon taleplerinin geri çevrilmesi, zorunlu durumlarda ise restoranın üst katında veya görünmeyen bir bölümünde yer verilmesi istendi. Haberde ayrıca Ortadoğu'dan gelen turistlerin rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi için özen gösterilmesi yönünde iç yazışmalara da yer verildi.

Uygulamanın skandal olduğunu savunan çok sayıda kişi, ırkçı, ayrımcı ve İslam karşıtı tutum nedeniyle yetkilileri göreve çağırırken, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, konuyla ilgili soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Soruşturma açılmasına karar verildi

Fransa'da hakların savunucusu statüsüyle insan hakları, eşitlikler ve devlet-vatandaş ilişkileri hakkında anayasal yetkiye sahip Ombudsman Toubon, restoran hakkında başörtülülere, Afrikalı veya Mağrip kökenlilere ve fiziki görünüşüne göre ayrımcılık yapıldığı yönünde şikayetler alındığını ve soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtti.

Belediye suç duyurusunda bulundu

Ayrımcılıkla mücadeleden sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Helene Bidard da konuyu yargıya taşıma yönünde bir adım atıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İddiaların "kabul edilemez" olduğunu belirten Bidard, eski çalışanların ifşaatları ve BuzzFeed'de yer alan haber doğrultusunda belediye olarak savcılığın olayı soruşturması için harekete geçtiklerini kaydetti.

Fransa'da yabancılar, Müslümanlar ve Afrika kökenlilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığıyla ilgili şikayet ve iddialarda son dönemde artış olduğu belirtiliyor. Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonunun (CNCDH) raporuna göre, Fransız halkının yüzde 41'i çeşitli derecelerde ırkçı ve ayrımcı fikirlere sahip olduğunu kabul ediyor.

Kaynak: AA