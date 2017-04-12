United Havayolları'nın CEO'su özür diledi

ABD'de yaşanan "çifte bilet" skandalının ardından yerde sürüklenerek kabinden indirilen yolcuyu suçlayan ve çalışanlarına "takdir mektubu" gönderen United Havayolları CEO'su Oscar Munoz, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

United Havayollarının geçen pazar günü 3411 sefer sayılı uçuşunda yaşanan ve ülkede geniş yankı uyandıran olay, Munoz'un açıklamalarıyla her gün farklı bir boyuta taşınıyor.

Doktor olduğu öğrenilen 69 yaşındaki yolcu David Dao'nun güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine yayınladığı ilk mesajda bu durumu "üzücü" olarak niteleyen ve yerlerinden kaldırılan tüm yolculardan özür dileyen Munoz, şirket çalışanlarına gönderdiği elektronik mektupta ise Dao'yu güvenlik görevlilerine "meydan okumak"la suçlamıştı.

United görevlilerinin olay sırasında "prosedürler doğrultusunda" hareket ettiğini vurgulayan Munoz, çalışanlarını takdir ettiğini, tüm personelinin arkasında olduğunu açıklamıştı.

CEO'dan bu kez "özür mektubu"

Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine giden United uçağındaki skandalla ilgili tepkilerin devam etmesi üzerine çalışanlarına bir elektronik mektup daha gönderen Munoz, bu kez de olayın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ifade ederek mağdur Dao ve diğer yolculardan özür diledi.

Son mektubunda, yaşananları "gerçekten korkunç bir olay" diye yorumlayan Munoz, "Her şeyden önce olanlar için en derin özürlerimi sunuyorum. Kimse bu şekilde kötü muamele görmemelidir. Yerinden zorla kaldırılan müşteriden ve diğer yolcularımızdan özür diliyorum. Olayın sorumluluğunu tamamen üstlendiğimi ve bunu düzeltmek için çalışacağımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Munoz, böyle bir olayın tekrarlanmayacağı taahhüdünde de bulundu.

Doğru şeyi yapmak için asla geç olmadığını belirten Munoz, "Kırılan şeyleri düzelteceğimizi ve asla tekrarlanmamasını sağlayacağımızı müşterilerimize ve çalışanlarımıza taahhüt ediyorum." açıklamasını yaptı.

Oscar Munoz, mürettebat davranışları, "overbook" uygulaması, çifte bilet satışı durumlarındaki teşvik politikası ve güvenlik personeli ilişkilerini inceleyen bir çalışmayı 30 Nisan'a kadar açıklayacaklarını duyurdu.

Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay geçen pazar günü United Havayollarının 3411 sefer sayılı uçuşu sırasında O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda yaşanmıştı.

Chicago'dan Louisville kentine gitmek için bilet alan yolculardan David Dao, teklif edilen 800 dolar tutarındaki tazminatı kabul eden gönüllü çıkmayınca bilgisayar tarafından belirlenen diğer 3 yolcu ile uçaktan indirilmek istenmişti.

Doktor olduğunu ve randevulu hastaları için uçaktan inmeyi reddeden Dao, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmıştı. Olay sırasında yaralanan Dao'nun görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla "skandal" ortaya çıkmıştı. AA