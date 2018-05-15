UNICEF'ten çocuk ölümleri hakkında korkutan rapor

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore New York'ta yaptığı açıklamada, dünya genelinde çocukların iç savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel istismara maruz kaldıklarına, asker olarak kullanıldıklarına ve açlıkla mücadele ettiklerine dikkat çekti.

Henrietta Fore'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Çocukların korunması pervasızca ihlal ediliyor

"Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Güney Sudan’a, Suriye’den Afganistan’a, çatışma ortamlarında çocuklara yönelik saldırılar bu yılın ilk aylarında hız kesmeden sürdü. Pişmanlık bir yana, hesap verebilirlik gibi bir sorunu da olmayan çatışan taraflar savaşın en önemli kurallarından birini pervasızca ihlal etmeye devam ediyor: Çocukların korunması..."

Saldırılar artık sıradan olaylar haline geldi

"Çocuklar açısından ölümcül yanları hiç dikkate alınmadan her tür savaş yöntemine başvurulmuştur: Okullara, hastanelere ve diğer sivil tesislere yönelik gelişigüzel saldırılar, kaçırma olayları, çocukların silah altına alınmaları, ablukalar, gözaltında istismar ve insani yardımlara izin verilmemesi artık sıradan olaylar haline gelmiştir.

Örneğin, Yemen’de ileri sürülenlere göre, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana çatışmaların sonucu olarak 220 çocuk öldürülmüş, 330’dan fazla çocuk da yaralanmıştır. Bugün yaklaşık 4,3 milyon çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıyadır ve bu da 2017’deki düzeylere göre yüzde 24 artış anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz yıl beş yaşından küçük 400’den fazla çocuğun ölümüne yol açan akut sulu ishal ve kolera salgını, yağmur mevsimi başlayıp hijyen koşullarının daha da kötüleştiği bir ortamda bugün daha fazla sayıda çocuk için tehdit oluşturmaktadır."

300’den fazla eğitim kurumu saldırılara maruz kaldı

"Suriye’de barış umudu hala yok. Yılın ilk üç ayında hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik 70’ten fazla saldırı teyit edilmiştir; çocuklar ve aileler yaşamsal önemdeki sağlık hizmetlerinden yoksun durumdadır. Çatışmaların başlangıcından bu yana 300’den fazla eğitim kurumu saldırılara maruz kalmıştır. Yaklaşık 5,3 milyon çocuk kendi ülkesinde yerinden olmuş ya da mülteci durumuna düşmüşken 850 bin kadar çocuk da abluka altına alınmış ya da ulaşılması güç yörelerde yaşamaktadır."

Gazze'de çocuk ölümleri fazla

"Gazze'de, Mart ayının başından beri protesto gösterilerinde çocukların öldüğünü ve yaralandığını gördük. Pazartesi günü, 2014 Gazze savaşından bu yana en ölümcül gün olduğu söylenen olayda, çok fazla çocuk ölümleri ve yaralanması rapor edildi."

İnsani yardım tek başına yeterli değil

"Mevcut finansman açıklarına rağmen -bu yıl için gerekli kaynakların henüz yalnızca yüzde 16’sını sağlayabilmiş durumdayız- durumları en güç olanlara yardım kararlılığımız sürmektedir. Çocuklara aşılarını yapıyoruz, malnütrisyon tedavisi veriyoruz, okula gönderiyoruz, koruyucu hizmetler sağlıyoruz ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışıyoruz.

Tek başına insani yardım yeterli değildir. Çocukların her zaman barışa ve sınırsız korunmaya ihtiyacı vardır. Savaşın kuralları sivillerin yasa dışı hedef alınmasını, okullara ve hastanelere saldırılmasını; çocukların kullanılmasını, silahlandırılmasını ve yasa dışı gözaltına alınmasını ve insani yardımlara engel olunmasını yasaklar. Çatışmalar patlak verdiğinde bu kurallara saygılı olunmalıdır ve bunları ihlal edenlerden hesap sorulmalıdır. Gerçekten artık yeter: Çocuklara yönelik saldırıları durdurun.”

Kaynak: TRT Haber