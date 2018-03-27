UNICEF'ten çarpıcı Yemen raporu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'deki insani krizle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, "Yemen'de 2015'te çatışmaların tırmanmaya başlamasından bu yana yaklaşık yarım milyon çocuk okulu bıraktı ve böylelikle okula gitmeyen çocukların sayısı 2 milyona ulaştı" bilgisine yer verildi.

UNICEF raporunda, ülkedeki öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisinin bir yıldan fazladır maaş alamadığı ve bunun da 4,5 milyon çocuğun eğitimini ciddi risk altına soktuğu uyarısı yapıldı.

2 bin 500 okulun kullanım dışı olduğu ve bu okulların yüzde 7'sinin askeri amaçlar için veya yerinden edilen kişilerce kullanıldığı aktarıldı.

"Yemenli çocukları kasvetli bir gelecek bekliyor"

Yemen halkının yüzde 78'inin yoksulluk içinde yaşadığı ve yüzde 80'inin nakit yardımı da dahil sosyal korumaya muhtaç olduğuna işaret edilen UNICEF raporunda, 8,2 milyonu çocuk olmak üzere 16 milyon Yemenlinin temiz su ve sanitasyon dahil insani yardıma gereksinim duyduğu anlatıldı.

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, Yemen'de eğitim imkanının tamamen ortadan kalkması veya kısıtlı eğitim verilmesinden dolayı yeni nesil tüm çocukların "kasvetli bir gelecek"le karşı karşıya kaldığı uyarısı yaparak, "Okula gidebilmeyi başaran çocuklar dahi gereksinim duydukları kaliteli eğitimi alamıyorlar" dedi.

BM Yemen için yardım konferansı düzenliyor

Öte yandan BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamada, Yemen'deki insani krize yönelik 3 Nisan'da BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle uluslararası üst düzey yardım konferansı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ueli Maurer ve İsveç Başbakan Yardımcısı ve İklim Bakanı Isabella Lövin'in katılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA