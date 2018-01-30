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UNICEF'ten 48 milyon çocuk için yardım çağrısı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 51 ülkedeki insani krizler nedeniyle risk altındaki 48 milyon çocuk için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

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UNICEFten 48 milyon çocuk için yardım çağrısı

UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda, başta Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 51 ülkeden 48 milyon çocuğa 3,6 milyar dolar yardım çağrısı yapıldı.

Rapora göre, bu yıl en büyük yardım çağrısı yine Suriyeli çocuklar için oldu. Talep edilen yardımın 1,3 milyar dolarının Suriye içindeki ve komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'taki Suriyeli çocukların ihtiyacı için harcanacağı belirtildi.

Myanmar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde devam eden çatışmalar da çocukların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine, bu ülkelerdeki çocukların insani ihtiyaçlarının kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekti. 

"Eğer uluslararası toplum bu çocukların korunması ve hayat kurtaran yardımlar sağlanması için acil tedbir almazsa, bu ülkelerdeki çocuklar artan şekilde umutsuz bir gelecek ile yüz yüze kalacak." 

Dünyanın çocuklar için her geçen gün daha tehlikeli bir yer haline geldiğini dile getiren Fontaine, 3,6 milyar doların yüzde 84'ünün şiddet olayları ve çatışmalar sonucu ortaya çıkan insani krizlerle hayat kurtaran acil yardımlar için harcanacağına işaret etti.

Arakanlı çocuklar vurgusu

Myanmar'ın Arakan eyaleti ve bazı Afrika ülkelerinde geçen yıl yeni krizlerin ortaya çıktığının altını çizen Fontaine, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman çocuğa yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

UNICEF, talep edilen fonla 51 ülkeden 35,7 milyon çocuğa su temin edilmesini, 8,9 milyon çocuğa eğitim imkanı sağlanmasını, 10 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmasını, 3,9 milyon çocuğa psikolojik destek verilmesini ve şiddetli akut beslenme sorunu yaşayan 4,2 milyon çocuğun tedavisinin yapılmasını amaçlıyor.

Geçen yıl 3,3 milyar dolar yardım çağrısı yapan UNICEF, bu miktarın sadece yüzde 65'ine tekabül eden 2,5 milyar doları toplayabilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yardım çağrısı, unicef, suriye
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