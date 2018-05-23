  • 24 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.581
    EURO 5.361
  • BIST 101891.68
    ALTIN 190.485
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » UNICEF, Yemen'de binlerce çocuğun hayatını kurtaracak

UNICEF, Yemen'de binlerce çocuğun hayatını kurtaracak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'e 6 milyon doz aşı yardımında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
UNICEF, Yemende binlerce çocuğun hayatını kurtaracak

UNICEF, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 milyon doz menenjit ve zatürre aşısı taşıyan uçağın Yemen'in başkenti Sana'ya indiğini belirtti.

Kasım 2017'de de Sana'ya 1 milyon 900 bin doz aşı gönderen UNICEF, aşıların 600 bin çocuğun hayatını kurtaracağını ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporlara göre, Yemen'de Nisan 2017'den bu yana kolera salgınında 2200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Difteri salgını da yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açtı.

Yemen'de nüfusun yüzde 60'ının temel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı, hastane ve sağlık ocağı gibi merkezlerin yüzde 50'sinin ya kapalı olduğu ya da kısmi hizmet verdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, unicef, Yemen, aşı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER