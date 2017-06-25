UNICEF ve DSÖ'den korkutan Yemen açıklaması

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in nisan ayından bu yana kolera salgını vakasında "dünyanın en kötü durumdaki ülkesi" konumunda olduğunu açıkladı.

UNICEF ve DSÖ tarafından yapılan ortak açıklamada, hastalık şüphesinin 200 binin üzerinde olduğuna işaret edilerek, ülkenin nisan ayından bu yana kolera salgını vakasında "dünyadaki en kötü durumdaki ülkesi" olduğu belirtildi.

2 yıldan bu yana devam eden şiddetli çatışmalar neticesinde salgının ortaya çıktığına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu olaylar nedeniyle temiz su ve kanalizasyon hizmetlerinin çöktüğü ve 14 milyon 500 bin insanın düzenli sağlık hizmeti alamadığı aktarıldı.

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edilmişti.

Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve UNICEF gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzeme gönderilmişti.

Yemen'de 2 yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.