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Buradasınız : » » UNICEF Sudanlı çocuklara el uzattı

UNICEF Sudanlı çocuklara el uzattı

Güney Sudan'da iç savaş sebebi ile ailelerinden ayrı düşen 4 bin 563 çocuk, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından evlerine geri gönderildi.

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UNICEF Sudanlı çocuklara el uzattı

Güney Sudan'da 2013'ten beri iç savaş sebebiyle silahlandırılıp askeriyede kullanılan binlerce çocuk UNICEF yardımı ile ailelerine teslim edildi.

Güney Sudan'daki UNICEF Sözcüsü Timothy Irwin, yaptığı açıklamada, 4 bin 563 çocuğun ailelerine kavuşturulduğunu belirtti. Irwin, çocuklara nasıl ulaşıldığı ve ne şekilde ailelere teslim edildiğine dair ayrıntı vermedi.

UNICEF raporlarına göre, çatışmalarda 16 bin çocuğun silah altına alındığını bunlardan bin 200 kadarının hayatını kaybettiğini aktaran Irwin, bir milyona yakın çocuğun ise savaş sebebiyle yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Güney Sudan'da Aralık 2013 ile Ağustos 2015 arasında yaşanan iç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla Güney Sudanlı evlerini terk ederek sığınmacı durumuna düşmüştü.

Nüfusun yüzde 70'inin gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlara muhtaç olduğu Güney Sudan'da çok sayıda kişi komşu ülkelere sığınmaya devam ediyor.

Etiketler: unicef, sudanlı çocuklar, Güney Sudan, iç savaş
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