  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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UNICEF: Her 10 kişiden 3'ü okuma-yazma bilmiyor

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, krizlerin vurduğu ülkelerde okuma-yazma öğrenemeyen 59 milyon kişi bulunuyor.

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UNICEF: Her 10 kişiden 3ü okuma-yazma bilmiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmalar ve felaketlerden etkilenen ülkelerde 15-24 yaş grubu arasındaki her 10 kişiden 3'ünün okuma-yazma bilmediğini ortaya koydu.

Okuma ve yazma bilmeyenlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında uzun süredir istikrarsızlığın hakim olduğu Nijer, Çad, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler yer alıyor.

En çok okuma yazma bilmeyen Nijer'de

Nijer'de okur-yazar olmayanların oranı yüzde 76 iken, Çad'da bu oran yüzde 69, Güney Sudan'da yüzde 68 ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ise yüzde 64. Ayrıca bu ülkelerdeki 15-24 yaş grubu arasındaki her 10 kişiden 3'ü okuma-yazma bilmiyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore bu ülkelerdeki krizlerin çocukların eğitimi, gelecekleri ve ekonomileri ile toplumlarının istikrarı ve büyümesi üzerinde trajik etkisi olduğuna dikkati çekti.

UNICEF'e göre kriz bölgelerinde okuma-yazma bilmeyen kadın ve kız çocukların oranı ise erkeklere daha yüksek.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, unicef
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