UNICEF, Esed'in sözünü tutmasını bekleyecek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında BM'nin aldığı 30 günlük "insani ateşkes" kararına rağmen Doğu Guta'ya yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi.

Cappelaere, Duma ilçesi başta olmak üzere Doğu Guta bölgesinde yaşayan 180 bin sivile yönelik gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan 8 BM konvoyunun sevkiyatı için Esed rejiminin iznini aldıklarını belirtti.

UNICEF Direktörü, "Bunun gerçekleşmesini umuyoruz. Konvoyların hareket etmesi için cumartesiden bu yana hazır bekliyoruz" dedi.

Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 400 bin sivilin 200 binini çocukların oluşturuyor. Cappelaere, pazar günü hareket etmesini umdukları konvoyda 70 bin çocuğa yetecek kadar yaşamsal insani yardımların yer aldığını vurguladı.

Binden fazla yaralı ve hastanın tahliyesi için izin hala çıkmadı

Cappelaere, Doğu Guta'daki sivillerin kalan kısmına insani yardım gönderilmesi ve bölgedeki binden fazla yaralı ve hastanın tahliyesine dair rejim ile hala bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.

Bir soru üzerine Cappelaere, bölgedeki tüm çocukların bombardımandan korunmak için aileleriyle birlikte yer altındaki tünellerde yaşadığını belirterek, "Bölgedeki bazı UNICEF yetkilileri çocuklara mağaralarda eğitim veriyor. Maalesef durum bu" diye konuştu.

Cappelaere, geçen hafta Doğu Guta'daki saldırıları protesto etmek için "içi boş" basın açıklaması yayımlandığını anımsatarak, "Artık hiç bir kelime Suriye'de milyonlarca çocuğun çektiği acıyı tam olarak ifade edemez" dedi.

Suriye iç savaşında 5,4 milyon çocuğun Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerde sığınmacı durumuna düştüğünü belirten Cappelaere, Doğu Guta'ya yönelik şiddete son verilmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: AA