UNICEF: 2017 çatışma bölgelerindeki çocuklar için kabustu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için “kabus gibi bir yıl olduğunu”, "çocuklara yönelik saldırıların boyutunun şok edici düzeylere ulaştığını", “savaş silahı olarak kullanılan çocukların sayısında korkunç bir artış yaşandığını” açıkladı.

UNICEF'in raporunda, bu yıl savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların düzenli olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar çocukların uluslararası hukuka aykırı olarak çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında.

Rapora göre çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme gibi “korkunç uygulamalar”a maruz kaldı.

Radikal grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocukların da güvenlik güçleri tarafından istismar edildiği belirtildi.

Rapora göre bazı çocuklar yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine mahkum edildi.

"Bu tür bir acımasızlık yeni normalimiz olamaz"

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, çocukların ev, okul ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını anlattı. Fontaine, "Bu saldırılar her yıl devam ettiği için hissizleşemeyiz. Bu tür bir acımasızlık yeni normalimiz olamaz" dedi.

Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun da okula gitmesinin engellendiğine dikkat çekildi.

UNICEF raporundan öne çıkan bazı istismar ve hak ihlalleri şöyle:

Irak ve Suriye'de çocuklar canlı kalkan olarak kullanıldı, bazıları da keskin nişancılar tarafından hedef alındı.

Yemen'de üç yıldır süren çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. 1,8 milyon çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Afganistan'da 2017’nin ilk dokuz ayında yaklaşık 700 çocuk öldürüldü.

Myanmar'daki Arakanlı Müslüman çocuklar sistematik şiddete maruz kaldı ve yerlerinden edildi.

Arakan'dan sınırı aşarak Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan 650 bin kişiden yarısını, 18 yaşından küçük çocuklar oluşturdu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 850 bin çocuk çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 200 hastane ile 400’den fazla okul hedef alındı.

Somali'de 2017'nin ilk 10 ayında bin 740 çocuk çatışmalara sokuldu. Güney Sudan'da ise 2013'ten bu yana silahlı gruplara katılan çocukların sayısı 19 bini aştı.

Nijerya, Çad, Nijer ve Kamerun'da aktif olan Boko Haram örgütünün savaşçıları, 135 çocuğu intihar bombacısı olmaya zorladı. Bu 2016'daki rakamın 5 katı.

Doğu Ukrayna’da 220 bin çocuk sürekli mayın tehdidi altında ve diğer patlayıcı kalıntılarıyla yaşıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2013'teki darbeden bu yana süren mezhep çatışmalarının ortasında kalan çok sayıda çocuk tecavüze uğradı, öldürüldü ya da silahlı gruplara katılmaya zorlandı.

UNICEF raporunda, çatışma bölgelerinde taraf olan herkese uluslararası hukuk kurallarına uymaları, çocuklara yönelik şiddete acilen son vermeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: UNICEF