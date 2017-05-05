  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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UNICEF: 1 milyondan fazla çocuğun hayatı tehlikede

UNICEF, şiddet olayları ve istikrarsızlık nedeniyle OAC'de 1 milyondan fazla çocuğun hayatının tehlike altında olduğunu açıkladı.

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UNICEF: 1 milyondan fazla çocuğun hayatı tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) şiddet olayları ve istikrarsızlık nedeniyle 1 milyondan fazla çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Orta Afrika Cumhuriyeti, çocuklar ve insani yardım çalışanları için dünyanın en zor ve tehlikeli ülkelerinden biri." dedi.

Boulierac, ülkede sadece mart ayında, insani yardım kuruluşlarına yönelik 14 hadise yaşandığını aktardı.

Ülkedeki kırılgan yapının toparlanmasına rağmen, şiddet olayları ve istikrarsızlığın sürdüğüne dikkati çeken UNICEF Sözcüsü, OAC'de tahminen 890 bin kişinin yerinden edildiğini ve yarısı çocuk olmak üzere 2,2 milyon kişinin de acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yerinden edilen 463 bin kişinin Kamerun, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kongo gibi ülkelere sığındığını dile getiren Boulierac, bu kişilerin yarısının çocuk olduğunu vurguladı.

Boulierac, uluslararası toplumun destek olmaması durumunda OAC'deki 1 milyondan fazla çocuğun yaşamının ve geleceğinin tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF'in ülkedeki çocuklara ve ailelere hayat kurtarıcı insani yardım sağlayabilmesi için 32,6 milyon dolar finansman açığı bulunduğunu belirten Boulierac, OAC için 2016'da yaptıkları yardım çağrısının yüzde 56'sının karşılanabildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de yaptığı açıklamada, insani yardım yapan uluslararası sivil toplum örgütlerinin OAC'deki faaliyetlerini, ülkedeki saldırılar nedeniyle geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Laerke açıklamasında, BM "İnsani Yardım Planı" kapsamında OAC için talep edilen 400 milyon dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 11'inin karşılandığını ifade etti.

Etiketler: birleşmiş milletler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, unicef, Orta Afrika Cumhuriyeti, şiddet olayları
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