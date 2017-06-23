  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Umuda yolculukta ölen sığınmacı sayısı 2 bini geçti

Uluslararası Göç Örgütü yılbaşından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını, 2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Umuda yolculukta ölen sığınmacı sayısı 2 bini geçti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, dün İtalya açıklarında tehlike yaşayan 180 sığınmacının kurtarılarak İtalyan topraklarına getirildiğini söyledi.

Geçen hafta sonundan bu yana Akdeniz'de yaklaşık 2 bin 500 sığınmacının kurtarıldığını aktaran Millman, bu kişilerin İtalya'daki farklı bölgelere nakledildiğini belirtti.

Sözcü Millman, 2017 başından 21 Haziran'a kadar Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısının 84 bin, yaşamını yitiren sığınmacı sayısının da 2 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Bu yıl Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların yaklaşık 72 bininin İtalya sahillerine ayak bastığını ifade eden Millman, geçen yılın aynı döneminde 216 bin sığınmacının Avrupa'ya ulaştığını ve 2 bin 911 sığınmacının da hayatını kaybettiğini anımsattı.

Etiketler: Akdeniz, umuda yolculuk, göçmen faciası
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