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Umman'a ilk PARS teslim edildi

Savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı araçların ilkini teslim etti.

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Ummana ilk PARS teslim edildi

Savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Umman için üretimini üstlendiği 8x8 tekerlekli zırhlı araçların ilkini teslim etti.

FNSS'nin 20 Eylül 2015'te imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı ilk teslimat için Ankara'da tören düzenlendi.

Törende, FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, Tuğgeneral Saif Mohammed Saif Al Sheedi, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman ve FNSS Proje Yöneticisi Gökhan Tekin birer konuşma yaptı.

Projede emeğe geçenlere plaket ve maket takdiminin ardından aracın anahtarı teslim edildi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de konuya ilişkin, "FNSS'nin yeni ihracatıyla müttefikimiz Umman ile dostluğumuz perçinlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşme kapsamında, 2020'ye kadar Umman Kraliyet Kara Kuvvetlerine, PARS III 8×8 ve PARS III 6×6 olmak üzere toplamda 13 farklı konfigürasyonda 172 zırhlı araç teslim edilecek.

Etiketler: Savunma sanayisi, Umman, zırhlı araçlar, pars
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