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Umman Teröre Karşı İslam İttifakı'na katıldı

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği "Teröre Karşı İslam İttifakı"na Umman'ın da katılmasıyla üye ülke sayısı 41'e yükseldi.

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Umman Teröre Karşı İslam İttifakına katıldı
Umman, Teröre Karşı İslam İttifakına katıldı
Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği "Teröre Karşı İslam İttifakı"na Umman'ın da katılmasıyla üye ülke sayısı 41'e yükseldi.
 
Umman, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği "Teröre Karşı İslam İttifakı"na katıldığını duyurdu.
 
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Umman Savunma Bakanı Bedir bin Said El-Busaidi, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'a gönderilen mesajda, Umman'ın terörle mücadele hedefiyle Teröre Karşı İslam İttifakına katıldığını ifade etti.
 
Prens Muhammed de Umman'ın attığı bu adımın değerli olduğunu belirterek, ittifaka öncülük eden Suudi Arabistan'ın çabalarına verdiği destekten dolayı Maskat yönetimini takdir ettiğini bildirdi.
 
Haberde ayrıca, Umman'ın ittifaka katılan 41'inci ülke olduğu bilgisi verildi.
 
Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla Teröre Karşı İslam İttifakı kurulduğunu ve merkez karargahının başkent Riyad olduğunu duyurmuştu.Umman, Teröre Karşı İslam İttifakına katıldı
Umman, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği "Teröre Karşı İslam İttifakı"na katıldığını duyurdu.
 
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Umman Savunma Bakanı Bedir bin Said El-Busaidi, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'a gönderilen mesajda, Umman'ın terörle mücadele hedefiyle Teröre Karşı İslam İttifakına katıldığını ifade etti.
 
Prens Muhammed de Umman'ın attığı bu adımın değerli olduğunu belirterek, ittifaka öncülük eden Suudi Arabistan'ın çabalarına verdiği destekten dolayı Maskat yönetimini takdir ettiğini bildirdi.
 
Haberde ayrıca, Umman'ın ittifaka katılan 41'inci ülke olduğu bilgisi verildi.
 
Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla Teröre Karşı İslam İttifakı kurulduğunu ve merkez karargahının başkent Riyad olduğunu duyurmuştu. AA
 
 
Etiketler: Umman, teröre karşı islam ittifakı, Suudi Arabistan
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