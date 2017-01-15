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Buradasınız : » » Umman-Almanya uçağında bomba paniği

Umman-Almanya uçağında bomba paniği

Alman Lufthansa grubuna bağlı Eurowings Hava Yolu'na ait bir yolcu uçağı, bomba şüphesiyle Kuveyt'e acil iniş yaptı.

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Umman-Almanya uçağında bomba paniği

Alman Lufthansa grubuna bağlı Eurowings Hava Yolu'na ait Umman-Almanya seferi yapan bir yolcu uçağının, bomba şüphesiyle Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Kuveyt'te yayın yapan "El-Vatan" gazetesinin haberine göre, Umman-Almanya seferini yaparken bomba şüphesiyle acil iniş yaptığı Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, 188 yolcusu tahliye edilen uçakta bomba imha ekipleri incelemelerde bulundu.

Emniyet güçlerinin uçakta gerçekleştirdiği incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Etiketler: umman almanya, uçak bomba, bomba ihbarı
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