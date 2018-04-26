'Uluslararası Öğrenci Buluşması' bu yıl Sudan'da düzenlendi

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları etkinliği, bu sene Sudan’daki Dostluk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sudan Sosyal Yardımlaşma Devlet Bakanı İbrahim Adem etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sudan’a yüzlerce milletten öğrenci eğitim için geliyor. Sudan misafirperver bir ülkedir. Biz onları muhacir olarak görüyoruz. Kapımız onlara sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamalı"

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da, "Gençler sizler geleceğin idarecileri olacaksınız. Kendi ülkenize döndüğünüzde kazandığınız tecrübeleri aktaracaksınız. O yüzden bu tür organizasyonları çoğaltın çünkü insanlar birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamalıdır. Hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz" dedi.

Bu yılın sloganı: Dünya beşten büyük

UDEF Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Bekiroğlu, "Bu yıl ‘Dünya beşten büyüktür’ sloganıyla yola çıktık. 41 ülkede ve 71 şehirde öğrenci buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Onlarca sesi ve onlarca kültürü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, ülkelerin kültürlerine dair tanıtımlar yapıldı.

Kaynak: AA