Malmström, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB ve ABD arasında yaşanan ticari gerilimle ilgili değerlendirme yaptı.

ABD'li uluslararası motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın, AB'nin ABD'ye karşı uygulamaya başladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'deki üretiminin bir kısmını deniz aşırı ülkelere taşıma kararıyla ilgili Malmström, "Uluslararası küresel kurallara uygun davranmamanın sonuçları olması gerekir" dedi.

"Bu konuda ne yapabileceğimizi tartışacağız"

Malmström, yaşanan sürecin ABD ekonomisi için olumlu olmadığı, ABD'li işletme ve tüketicilerin yönetime baskı yapması gerektiğine dikkat çekerek, AB ve ABD arasında ticari konularda bir görüşme veya müzakerenin devam etmediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa arabalarına ilave gümrük vergileri uygulanması tehdidiyle ilgili Malmström, "Bu konuda ne yapabileceğimizi tartışacağız ama henüz erken" diye konuştu.

Malmström, uygulanmaya başlanan gümrük vergilerinin AB çelik ve alüminyum sektörlerine olası etkilerinin değerlendirildiğini, söz konusu sektörlere ilave korunma tedbirleri konusundaki kararın Temmuz ayı ortasında alınacağını söyledi.

Kaynak: AA