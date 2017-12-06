Uluslararası Kudüs Vakfı, dünya genelinde eylem çağrısı yaptı

Hamas, Filistinlilere 'Kudüs için öfke cuması' çağrısı yaptı

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın ardından bugün Uluslararası Kudüs Vakfı’da eylem çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı çıkmak için herkesi cuma günü eylem yapmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'ün Araplar ve tüm Müslümanlar için önemine vurgu yapılan açıklamada, Uluslararası Kudüs Vakfı Başkanı Yasin Hammud'un şu sözlerine yer verildi:

"Kudüs'ün egemenliği Beyaz Saray veya başka birisine değil, Kudüs'ün gerçek sahipleri olan ve Filistin'in bölünmesini asla kabul etmeyen o toprağın evlatlarına aittir."

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, "Filistin halkını, tüm grupları ve güçleriyle ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını reddederek, cuma gününü İsrail'e karşı 'öfke günü' ilan etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Çok sayıda Filistinli grup, dün akşam yayımladıkları ortak açıklamada, Filistin halkına, ABD'nin planına tepki göstererek "kent merkezleri, ABD konsoloslukları ve büyükelçilikler önünde toplanmaları ve eylem yapmaları" yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Üç büyük dinin kutsal toprağı, Kudüs

Kudüs'te yarım asırdır devam eden işgal, ABD Başkanı Donald Trump'ın burayı İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla yeni bir safhaya girdi.

İsrail, 5 Haziran 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etti.

1980'de İsrail meclisi kabul ettiği bir yasayla tek taraflı olarak Kudüs'ü doğusuyla batısıyla İsrail'in "birleşik başkenti" ilan etti. Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi, 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti.

ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ü işgal altında sayıyor. Ayrıca hiçbir ülke Doğu veya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. İsrail'i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor.

Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirmesiyle ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olacak. Filistinlilerden ve uluslararası toplumdan, bu kararın Filistin'i ve bölgeyi ateşe atacağı yönündeki uyarılar da bu planı Trump'ın gündeminden düşüremedi.

Kaynak: AA