Uluslararası İslami Haber Ajansının yapısı değiştirildi

Uluslararası İslami Haber Ajansı (IINA) beşinci dönem genel kurul çalışmaları Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, IINA'nın yapısının, haber ajansından "İİT Üye Ülkeleri Haber Ajansları Birliği"ne dönüştürülmesi kararı alındı.

Toplantıda konuşma yapan Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı ve IINA Yönetim Kurulu Başkanı Avad el-Avad, üye ülkelerden IINA'ya maddi kaynak sağlama konusunda daha fazla katkı sunmalarını talep etti.

Avad, söz konusu dönüşümün, 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilen enformasyon bakanları toplantısında alınan karara binaen gerçekleştirildiğini belirtti.

Haber ajansı olan IINA'nın, bundan sonraki süreçte yayın hayatına "İİT Üye Ülkeleri Haber Ajansları Birliği" olarak devam edeceğini ifade eden Avad, bu geçiş sürecinde kurumun aktif ve verimli olması için tüm üye ülkelerin sorumluluk üstlenip gerekli desteği sunması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya, Türkiye'nin İİT nezdindeki Daimi Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Anadolu Ajansı Pazarlama ve Satış Direktörü Nedim Kaya, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymim ile diğer ülke temsilcileri ve haber ajanslarının yetkilileri katıldı.