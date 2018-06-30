Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni direktörü belli oldu

Basına kapalı yapılan oylamanın son turunda oyların üçte ikisini alan Antonio Vitorino örgütün yeni genel direktörlüğüne seçildi.
Örgütü gelecek 5 yılda yönetecek Vitorino'nun 1 Ekim'de göreve başlaması öngörülüyor.
61 yaşındaki Antonio Vitorino daha önce Portekiz Parlamentosu Avrupa İlişkileri Komitesi Başkanlığı'nı yürütmüştü.
Trump'ın adayı elendi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği İslamiyet karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Ken Isaacs ilk oylamada elendi.
Kaynak: TRT Haber