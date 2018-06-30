  • 30 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni direktörü belli oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni direktörü belli oldu

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan oylama sonucunda Uluslararası Göç Örgütü'nün yeni Genel Direktörü Portekiz'den Antonio Vitorino oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uluslararası Göç Örgütünün yeni direktörü belli oldu

Basına kapalı yapılan oylamanın son turunda oyların üçte ikisini alan Antonio Vitorino örgütün yeni genel direktörlüğüne seçildi.

Örgütü gelecek 5 yılda yönetecek Vitorino'nun 1 Ekim'de göreve başlaması öngörülüyor.

61 yaşındaki Antonio Vitorino daha önce Portekiz Parlamentosu Avrupa İlişkileri Komitesi Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Trump'ın adayı elendi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği İslamiyet karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Ken Isaacs ilk oylamada elendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uluslararası göç örgütü, Antonio Vitorino
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER