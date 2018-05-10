Uluslararası Göç Örgütü’nden Suudi Arabistan’a uyarı

Uluslararası Göç Örgütü, Suudi Arabistan’ın bu yıl 17 bin Yemenliyi sınır dışı ettiğini belirtti. Göç Örgütüne göre, 700 bin kişi de sınır dışı edilme korkusu yaşıyor.

Yemenlilerin, çatışma ve bombalamaların sürdüğü ülkelerine dönemeyeceğine dikkat çeken Uluslararası Göç Örgütü, Suudi Arabistan’ı uyardı ve ülkenin Yemenlileri sınır dışı etmeyi durdurmasını istedi.

Yemen’in aylık 7 bin göçmen ve Afrikalı sığınmacıya ev sahipliği yaptığını söyleyen Uluslararası Göç Örgütü, geçtiğimiz yıl sonunda sığınmacıların sayısının 100 bine ulaştığını hatırlattı.

Örgüt, Afrikalı göçmenlerin çoğunun Körfez ülkelerine geçmek için Yemen’e geçtiklerini vurguladı.

Kaynak: İHA