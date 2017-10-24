Uluslararası Göç Örgütü'nden 'Arakan'a yardım' açıklaması

Arakanlı Müslümanlar için 335 milyon dolarlık bağış

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nde düzenlenen "Arakanlı Sığınmacılar İçin Uluslararası Yardım Konferansı"nda toplanan bağış miktarını 344 milyon dolar olarak güncelledi.

IOM'den yapılan yazılı açıklamada, BM ve ortak kuruluşlarının Arakanlı sığınmacılar için ekim ayı başında 434 milyon dolar tutarında insani yardım kampanyası başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve IOM, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin bugün ortaklaşa düzenlediği konferansla birlikte, talep edilen fonun 344 milyon dolarının sağlandığı ifade edildi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 25 Ağustos öncesi ve sonrasında 800 bini aştığına işaret edilen açıklamada, toplanan bağışların bu sığınmacılara ev sahipliği yapan bölge halkı da dahil 1,2 milyon insanın 2018 Şubat ayına kadar olan temel acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı kaydedildi.

Grandi, 335 milyon bağış yapıldığını açıklamıştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, konferasın kapanışında yaptığı konuşmada, 35 ülke ve bazı uluslararası yardım kuruluşlarının katkılarıyla toplam 335 milyon dolar bağış yapıldığını duyurmuştu.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, konferansta yaptığı konuşmada, "Planlanan projeler ve teslimatlarla Türkiye tarafından (Arakan Müslümanlarına) sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." ifadesini kullanmıştı.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde söz alan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Mustafa Talha Keskin, "Arakan halkına 2017-2018 dönemi için 10 milyon dolar ayıracağımızı memnuniyetle duyuruyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki yerel organizasyonlar aracılığıyla çeşitli alanlardaki projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA